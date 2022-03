Žiadne derby, veľa cestovania. Reorganizácia môže niektorým regiónom ublížiť

Vzhľadom na blížiacu sa reorganizáciu je to dobrá východisková pozícia aj pre prípadný postup. O tom, či Poltár bude mať vôbec ambíciu postúpiť do vyššej súťaže, sa však rozhodne na základe viacerých faktorov.

Rozpočtové provizórium

„Kabína chce ísť za víťazstvami. V každom zápase chceme vyhrať. Postup v Poltári však bude otázka na politikov a funkcionárov,“ zdôraznil Jozef Danko.

„Chceme sa umiestniť čo najlepšie. Ak sa umiestnime na postupovej priečke, zhodnotíme, aké sú finančné možnosti, aký je káder, čo na to hráči. Ak bude ochota zadotovať to zo strany mesta a mali by sme dostatočne silný káder, tak by sme do toho išli,“ objasnil predseda klubu Ján Skýpala.

Mesto Poltár je v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu. Dotácie sú pozastavené, nedostal ich žiadny športový klub. Na chode futbalového klubu sa to zatiaľ neprejavilo, lebo v prvých mesiacoch roka nemali veľké výdavky.

„Momentálne fungujeme z vlastných a zo sponzorských zdrojov. Zatiaľ sa to ešte dalo udržať, ale bez podpory mesta to v budúcnosti určite nepôjde,“ poznamenal Skýpala.

Od mesta dostávali 34-tisíc eur ročne, v tomto roku by dotácia mala byť mierne navýšená na 36-tisíc eur. „Je to už predschválené, takže dúfam, že to prejde. Celkové výdavky na sezónu sú okolo 45 až 50-tisíc eur,“ vravel predseda klubu.