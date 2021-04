Hrdina Slavie skočil z postele. Dva týždne som ležal, stále mi tiekla krv, tvrdil

Pred troma týždňami ho brutálnymi kopom do hlavy poslal k zemi krídelník Glasgow Rangers Kemar Roofe. Zdalo sa, že sa tak skoro do bránky nepostaví.

"Masku si dám čoskoro dole, ale helmu si nechám do konca kariéry," priznal Kolář. Bol unavený, ale šťastný.

"Štrnásť dní som preležal v posteli a nič nerobil. Z nosa mi stále tiekla krv, aj do úst," priznal Kolář v rozhovore pre ČT Sport.

"Má môj obrovský rešpekt a obdiv, ako do toho išiel, že chcel pomôcť tímu. Povedal, že ide do bránky, nešpekuloval, či je rozchytaný. Podstúpil veľké riziko a ukázal, že je veľká osobnosť," chválil ho tréner Slavie Jindřich Trpišovský.



Český majster navnadil fanúšikov skvelými výkonmi proti Leicestru a Glasgow Rangers, ale tentoraz nebol lepší ako súper. Pôsobil unavene, čo súvisí s extrémne náročným programom.



Slavia vyrovnala až v tretej minúte nadstaveného času, keď sa hlavou presadil Tomáš Holeš.



"Vyrovnať v poslednej minúte na Arsenale, to je eufória. Veľká eufória. Budem si to pamätať do konca života," priznal Holeš.