Slovenskému horolezcovi Hámorovi sa prvovýstup na Kabru podaril

Základný tábor horolezci postavili 18. apríla pri poslednej turistickej ubytovni v doline. Napriek nie ideálnemu počasiu sa im do konca apríla podarilo nájsť cestu cez ľadopád, no následne museli kvôli silnému sneženiu a nebezpečným snehovým podmienkam zostúpiť do základného tábora.

Je to pekná a logická línia, no v prípade sneženia a zlých snehových podmienok môže byť výstup nebezpečný,“ opísal Hámor.

Druhý pokus výstupu odštartoval 9. mája, Hámorovi sa napokon so spolulezcami podarilo zdolať Kabru IV o tri dni neskôr v podvečer o 16:30.

„Lezenie bolo ťažké a nebezpečné, ale to je presne to, čo sme chceli. Bolo to super, všetci sme si to užili,“ zhodnotil horolezec z Popradu, ktorý sa na Slovensko vrátil 25. mája.