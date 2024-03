Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní tretieho zápasu štvrťfinále Play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Ingema Michalovce. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen na východe Slovenska nepochodil. Oba výsledky 5:0 a 5:1 hovoria za všetko. Nespokojnosť či už s výsledkami, ale celkovo s herným prejavom mužstva dalo na javo aj vedenie HKM, ktoré pred tretín duelom tejto série nečakane odvolalo hlavného trénera Jammieho Russella. Ďalšie stretnutia už povedie Norbert Javorčík. Pomerne nezvyčajný ale rázny krok domáceho vedenia klubu. Je iba otázne, čo tento krok s rozbehnutou sériou urobí. Zvolen však ak chce byť úspešný, musí pridať úplne vo všetkom. V nasadení, v efektivite, v presilovkách a aj vo výkonoch v bránkovisku. Ťažké úlohy, nie však nemožné.



Michalovce sú po úvodných dvoch stretnutiach jasne na koni. Zvládli veľmi jednoducho oba zápasy, presadili sa strelecky, súperovi veľa nedovolili a prichádzajú do Zvolena s odstrašujúcim skóre 10:1. Michalovce teda majú nahrané a kľudne môžu vyčkávať, s čím na domácom ľade vyrukuje Zvolen. Aktuálna forma jasne hovorí pre Michalovce a teda hostia sú v tomto prípade jasným favoritom. Či tieto papierové predpoklady naplnia aj na ľade, to sa dozvieme po 18-tej hodine.