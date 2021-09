Štadión v Prešove bude výnimočný. Namontovali už všetky sedačky

Štadión úplne vynovili

Celková vysúťažená cena sedadiel, vrátane ich montáže, je 370-tisíc eur s DPH. Cena je oproti pôvodne predpokladanej sume takmer o 80-tisíc eur nižšia.

Mesto Prešov získalo na nákup sedačiek aj dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Výzvy pre región vo výške 175-tisíc eur.

"Chcem sa v prvom rade poďakovať športovej verejnosti za trpezlivosť. Niekedy to je nervák v športe a hokeji, bol to nervák aj tie tri roky čakania. Ale výsledok je tu a môžeme sa pozerať na krásny zrekonštruovaný zimný štadión. Verím, že aj úvodný extraligový zápas bude úspešný pre Prešovčanov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Nové sedadlá sú v tmavočervenom odtieni a sú rozdelené do troch kategórií na základné (3 440 kusov), nadštandardné (48 kusov) a VIP (17 kusov). Spoločným prvkom všetkých sedadiel je akustická úprava zo spodnej strany sedáku.

Dodávateľom a realizátorom prác bola spoločnosť Pesmenpol spol. s r.o. Prešov ako víťaz verejnej súťaže.