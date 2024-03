Fehérváry sa vrátil do hry, vyrovnal svoje maximum. Hyman napodobnil Gretzkého

NEW YORK. Hokejový obranca Martin Fehérváry sa po zranení v dolnej časti tela vrátil do zápasového diania. V noci nastúpil za Washington proti Edmontonu.

Pomohol im aj brankár Stuart Skinner. Ten na svoj prvý zákrok čakal až do 19. minúty. Z prvých dvoch striel inkasoval, ale na konci prvej tretiny zastavil Alexandra Ovečkina a to vo veľkom štýle. Rusov pokus do odkrytej brány zmaril hodením sa do smeru strely.

Celkovo si kanadský brankár pripísal 23 zákrokov.

VIDEO: Zákrok Stuarta Skinnera proti Alexandrovi Ovečkinovi