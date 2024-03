VIDEO: Na prvý gól čakal 55 zápasov, dostal dvojminútový potlesk a leteli aj čiapky

Na tvári 30-ročného útočníka bolo vidieť úsmev a pocit uvoľnenia. Radosť mali aj spoluhráči, ktorí to počas gólovej oslavy jasne ukázali.

"Znamená to pre mňa veľa. Tento rok sa ofenzívne trápim, bol to boj dať gól," hovoril po zápase Brown. "Ich podpora zažiarila. Fandia mi, bol to skvelý pocit."

Kanaďan tak má po 55 zápasoch na konte jeden gól a päť asistencií.

V NHL je len jediný útočník, ktorý odohral viac ako 55 zápasov a nedal žiaden gól. Nicolas Deslauriers z Philadelphie, ktorý je známy skôr ako bitkár, odohral 56 zápasov s bodovou bilanciou 0+3.

Medzi obrancami sú traja. TJ Brodie je bez gólu 63 zápasov, Dmitrij Kulikov 62 a Iľja Ľjubuškin 60.