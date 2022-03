Chára a Černák sa radovali, od Crosbyho je lepší už len Gretzky

NEW YORK. Zdeno Chára nastúpil v utorok do zápasu na ľade Columbusu Blue Jackets. Jeho New York Islanders vyhrali 4:3.

Slovenský zadák odohral 20 minút a 22 sekúnd, zaznamenal dva plusové body, rovnaký počet hitov, strelu na bránu a blok.

V akcii bol okrem neho zo Slovákov ešte Erik Černák. Bek Tampy Bay nebol v osobných štatistikách tak úspešný, pripísal si dve mínusky. Odohral 22 minút a 21 sekúnd, zaznamenal dva hity a blok.

Napriek tomu oslávil výhru. Lightning zdolali Carolinu Hurricanes 4:3 po predĺžení, v ktorom tridsiatym gólom v sezóne rozhodol kapitán Steven Stamkos.