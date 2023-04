Devils otočili sériu, aktivitou hýril Tatar. V play-off postúpil prvý tím

NEW YORK. New Jersey Devils sa priblížili k postupu do play-off. Po dvoch prehrách v úvode série prvého kola proti New Yorku Rangers vyhrali tri zápasy po sebe a na domácom ľade si vybojovali mečbal.

Tomáš Tatar stále čaká na prvý bod. Hoci bol pri víťazstve 4:0 najaktívnejším strelcom, keďže zaznamenal až šesť striel, brankára Šesťorkina neprekonal.

"Diablov" potiahli najmä trojbodový Haula a dvojbodový Mercer. O ich hernej dominancii hovorí, že na brankára Šesťorkina vyslali až 42 striel, zatiaľ čo "jazdci" sa zmohli len na 23 pokusov na domáceho gólmana.