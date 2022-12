Slovan prehral v Poprade, hrozivá séria Nitry pokračuje

Doug Shedden, tréner Banskej Bystrice: "Som veľmi šťastný za chlapcov, že vyhrali po piatkovej prehre 1:6 v Košiciach. Podali sme tam veľmi dobrý výkon, ale skóre nereflektovalo to, ako sme hrali. Hráčom som povedal, že keď budú hrať rovnako, šťastie sa k nám musí prikloniť.

A dnes sme dokázali streliť päť gólov. Všetci hráči sa musia cítiť dobre. Tento zápas bol výborný, veľmi dobre zachytal aj brankár Rahm. Prvá tretina bola excelentná, druhá až taká dobrá nebola a prehrávali sme dosť súbojov. Musíme hrať dobre celých šesťdesiat minút.

Verím, že to bude ten správny psychologický obrat. Stále sa učíme, čo máme robiť a nie je to jednoduché. Chceme byť efektívni. A opakujem, musíme sa naučiť hrať celých 60 minút. Len tak budeme úspešní."

Vlastimil Wojnar, tréner Spišskej Novej Vsi: "Hodnotí sa mi to ťažko, pretože výsledok je jednoznačný. Hra však až taká jednoznačná nebola. Najmä v druhej tretine sme mali množstvo šancí, ktoré sme nevyužili. Položil nás rýchly gól v tretej tretine na 1:3 a z tohto momentu sme sa ťažko dostávali.

Je to krutý výsledok vzhľadom na priebeh. My sme aktuálne trošičku v útlme a dúfam, že sa z toho čo najrýchlejšie dostaneme a vrátime sa na víťaznú vlnu, na ktorej sme boli pred týždňom, či desiatimi dňami.

Máme za sebou aj tesnú prehru v Košiciach, musíme si to trošku rozobrať. Nejaký výsledok z toho určite vyvodíme, či už je to nejaká zhoda náhod alebo nekoncentrovanosť. Nemám zatiaľ poňatia, čím to je."