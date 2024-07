Slovensko prišlo o reprezentanta. Dravecký mladší sa rozhodol pre český dres

BRATISLAVA. Vladimír Dravecký mladší sa rozhodol, že na medzinárodnej úrovni bude reprezentovať Česko. Informáciu priniesol oficiálny web klubu HC Oceláři Třinec.

Vo vyhlásení povedal, že to dôkladne zvážil. Rozhodol sa po roku strávenom v Košiciach:

"V Česku žijem od svojich šiestich rokov, je to krajina, v ktorej som strávil väčšinu svojho života. Je to krajina, ktorá ma hokejovo vychovala, kde sa cítim doma a kde mám najviac priateľov. Narodil som sa v USA, takže mám americký pas, ale v Spojených štátoch sa necítim doma, hoci je to moja rodná krajina.