Rusi a Ukrajinec v jednom útoku. Sú spolu stále, aj na Vianoce, hovorí tréner Topoľčian

Mančaft tiahnu za výhrami. Vedú tímovú produktivitu s veľkým náskokom pred zvyškom zostavy a patria im aj prvé tri priečky v bodovaní súťaže. Legalin je prvý so 47 bodmi, Plochotnik druhý so 45 bodmi a na tretej pozícii je 43-bodový Šachvorostov.

Ako dodáva, hokej ich spája a nepanuje medzi nimi nijaká nevraživosť. Často spolu trávia čas v posilňovni či vo voľnom čase.

Problém s tým nemá ani Plochotnik, ktorý sa narodil v Chersone. "Je to mladý chalan, ale, samozrejme, berie to tak, že ich Rusi napadli. To je jasné každému! On sem však prišiel hrať hokej, a to je jeho priorita," zdôraznil Stantien.

Topoľčany sa momentálne nachádzajú na druhom mieste tabuľky SHL. Na prvú Žilinu strácajú priepastných 26 bodov, avšak postup do štvrťfinále by im unikol len v prípade dlhodobej krízy.