Magický gól. McDavid zaznamenal 800. bod, je piaty najrýchlejší v dejinách

McDavid sa zároveň stal piatym najmladším hráčom pri dosiahnutí tohto míľnika za Gretzkým, Lemieuxom, Daleom Hawerchukom a Steveom Yzermanom. Má 26 rokov a 39 dní. Ak by sa udalosti vyvíjali ideálne, nezažil by pandémiou poznačené sezóny či skoré zranenia, mohol by sa umiestniť aj vyššie.

Sedemstý bod pritom zaznamenal iba pred štyrmi mesiacmi. Poslednú stovku zvládol v priebehu 58 duelov, v čom je taktiež piaty v histórii - zo 700. na 800. bod rýchlejšie došli len Gretzky, Lemieux, Bossy a Denis Savard.