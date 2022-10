Nechceme, aby ľudia žili v hlbokej traume. Na Ukrajine obnovili hokejovú ligu

Slávnostné buly vhodil Vitali Samoilenko, ktorý bol súčasťou špeciálnych jednotiek. Tie sa podieľali na ochrane Kyjeva.

"Ľudia by mali byť schopní žiť normálny život. Ak by sme sa sústredili iba na vojnu a zrušili všetky športové a spoločenské podujatia, krajina by upadla do hlbokej traumy.

Samozrejme, musíme si uvedomiť cenu za život v mieri. Musíme si pripomínať ľudí, ktorí bojujú v predných líniách. Obzvlášť tých hrdinov, ktorí padli pri bojoch v Azovstali," povedal Samoilenko.