Posíl zo zámoria na MS v hokeji môže byť viac. Ako vyzerá situácia hráčov z AHL?

NEW YORK. Slovenský zväz ľadového hokeja v utorok oficiálne potvrdil príchod piatich posíl zo zámoria. Na majstrovstvá sveta sa chystajú Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Martin Pospíšil a Pavol Regenda. Teda štyria hráči z NHL a jeden z AHL, keďže Regenda odohral na farme s výnimkou piatich zápasov celú sezónu. Z Národnej hokejovej ligy prídu všetci, ktorých už neviažu klubové povinnosti. Zostávajú Erik Černák a Martin Fehérváry, ktorých tímy postúpili do prvého kola play-off.

V hre je však niekoľko ďalších mien z AHL. Počet hráčov zo zámoria by za istých okolností mohol byť až dvojciferný.

Šatan neuzavrel ani Kelemena O možnosti doplniť národné mužstvo ďalšími hokejistami z farmárskej súťaže hovoril pri oznámení posíl generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan. „Súťaže stále bežia, finálové série sledujeme v Česku aj na Slovensku. Odštartuje tiež play-off v zámorskej AHL a v prípade neúspechu klubov so slovenskými hokejistami je možnosť, že by nás do majstrovstiev sveta ešte stihli posilniť,” vyjadril sa. “Dovedna ide o skupinu so štyrmi až šiestimi potenciálnymi menami. Samozrejme, budeme sledovať aj play-off NHL, kde stále máme dvoch hráčov, ktorých by sme v prípade skorého vypadnutia určite kontaktovali a počkali si na ich rozhodnutie,“ pokračoval ďalej pre Hockey Slovakia.

Útočník Miloš Kelemen sa už dávnejšie sa ospravedlnil z rodinných dôvodov pre prírastok v rodine. Podľa Šatana to však nemusí byť definitíva. "Situácia ohľadom Miloša Kelemena ešte nie je uzavretá," povedal generálny manažér na utorňajšom reprezentačnom zraze. Tabuľka: Slovenskí hokejisti v základnej časti AHL v sezóne 2023/24

Poradie Meno Klub Zápasy Góly Asistencie Body 1. Marián Studenič Coachella Valley 64 15 29 44 2. Pavol Regenda San Diego 54 19 15 34 3. Miloš Kelemen Tucson 54 16 16 32 4. Martin Chromiak Ontario 70 15 17 32 5. Adam Sýkora Hartford 66 8 15 23 6. Jakub Demek Henderson 55 7 9 16 7. Patrik Koch Tucson 63 1 14 15 8. Samuel Kňažko Cleveland 44 2 10 12 9. Šimon Nemec Utica 13 2 6 8 10. Martin Pospíšil Calgary 6 3 3 6 11. Maxim Čajkovič Iowa, WB/Scranton 10 2 3 5 12. Filip Mešár Laval 2 0 1 1 13. Martin Mišiak Rockford 1 0 0 0 14. Samuel Honzek Calgary 2 0 0 0

Demek nehral už mesiac Keďže Šatan nekonkretizoval, ktorých hráčov sa jeho vyjadrenie týkalo, môžeme skôr hádať, či doň zahrnul aj Jakuba Demeka. Ten je s Regendom jediný hráč z farmárskej ligy, ktorý nepostúpil do play-off. Na konci sezóny však utrpel otras mozgu.

Realizačný tím však s dvadsaťročným Košičanom zrejme neráta. „Demek nehral hokej už mesiac. Bol na našom zozname, ale tlačí nás čas a je ťažké v tejto fáze prípravy zaradiť ho do nej, ak ešte navyše nebol nikdy v reprezentácii. My ho sledujeme, no je ťažké vyradiť hráča, s ktorým sme spokojní a nahradiť ho niekým, kto mesiac nehral. A je tu aj ten otras mozgu a to je vec, ktorá sa veľmi ťažko predikuje,” povedal Peter Frühauf. Demeka si Vegas Golden Knights nechali na farme po vydarenom kempe a v premiérovom ročníku medzi profesionálmi zaznamenal 16 (7+9) bodov v 55 zápasoch.

Jakub Demek v drese Vegas Golden Knights (Autor: REUTERS)

Debutovali dvaja mladíci V AHL momentálne aktívne nastupuje ešte osem slovenských mien. Jedným je Kelemen, ktorý nepríde a ďalšími dvomi sú Samuel Honzek a Martin Mišiak. Tých presunuli do súťaže potom, čo vypadli v juniorských ligách. Obaja patria do toho istého vekového ročníka ako Dalibor Dvorský, ktorý už má po sezóne a napriek tomu sa ho tréneri rozhodli nezavolať. Ich účasť by teda bola prekvapivá, čo znamená, že v AHL aktuálne hráva päť potenciálnych mien, ktoré by reprezentácia mohla osloviť.

Je však krajne nepravdepodobné, že ich na šampionáte napokon uvidíme všetkých. Väčšina z nich hráva v tímoch, ktoré by mohli vo vyraďovacích bojoch dôjsť ďaleko. Studenič s Kňažkom v dominantných mužstvách Marián Studenič by prišiel ako značná posila, a to z toho dôvodu, že bol v ročníku 2023/24 najproduktívnejším Slovákom v AHL. V základnej časti odohral 64 zápasov a zapísal si 44 (15+29) bodov.

Marián Studenič v zápase Slovensko - Rusko na MS v hokeji 2021. (Autor: TASR/AP)

Jeho Coachella Valley ale postúpila priamo do druhého kola. Čaká na súpera, keďže v základnej časti pozbierala najviac bodov v Pacifickej divízii aj v Západnej konferencii. V AHL sa najprv hrá predkolo hrané na dve víťazné stretnutia, ktoré určí postupujúcich doplňujúcich najlepšie tímy a následne sa utvorí pavúk 16 tímov. Osemfinálové aj štvrťfinálové série vyhrá tím s tromi výhrami a finále konferencie a finále o Calder Cup sa hrá v klasickom formáte na štyri víťazné duely. Keďže Studeničov tím čaká na súpera a až následne hrá svoju sériu, zrejme by musel vypadnúť prekvapivo skoro, aby vôbec stihol docestovať do dejiska šampionátu načas. V rovnakej situácii je obranca Samuel Kňažko, ktorý si v minulosti zahral na dvoch majstrovstvách sveta aj na olympiáde. Jeho Cleveland vyhral Severnú divíziu, scenár by pri jeho príchode musel byť rovnaký. Najreálnejší Chromiak Hoci vieme, že Kelemen nepríde, Tucson Roadrunners je smerom k majstrovstvám sveta stále zaujímavý tím. Hrá tam ešte Patrik Koch. Dvojnásobný účastník svetových šampionátov sa síce oficiálne nevyjadril, ale vychádzame zo slov realizačného tímu, že všetci v zámorí prejavili vôľu prísť. Ani príchod beka, ktorý v tejto sezóne debutoval v NHL, však nevyzerá najreálnejšie. Roadrunners skončili v tabuľke Pacifickej divízie druhí za Coachellou Valley. Ak sa nezrodí prekvapenie, postúpia z predkola proti Calgary do ďalšieho kola, kde budú opäť vyššie nasadeným tímom s výhodou domáceho prostredia v prvom i prípadnom rozhodujúcom súboji.