Prekonal covid a boduje. Amerika sa naučila s vírusom žiť, iní nie, vraví Tatar

Myslím, že to nie je zlé. Možno tých bodov by mohlo byť viac, ale len cez štatistiky by som sa na to nepozeral. Taký je hokej, nie vždy to padá, ale dôležitý je aj pocit, ako sa na ľade cítim.

Už som dosť skúsený na to, aby som vedel posúdiť vlastnú hru. Začiatok som mal ťažší, ale postupne sa to rozbieha. Som rád, že v posledných zápasoch bodujem a darí sa aj tímu.