Svoju prvú sezónu neznášal, nešlo mu to ani v kuchyni. Ako z Jacka Hughesa rastie hviezda

NEW JERSEY. Televízia ESPN sa rozhodla spraviť krátky dokument zameraný na dvadsaťročného centra Jacka Hughesa. V NHL hrá iba tretiu sezónu. Aj keď je už v mladom veku hviezdou, tvrdí o sebe, že je normálny chalan. Avšak, keď sa blíži ku klzisku, akoby sa menil na iného človeka. Sebavedomie na ľade má a je pripravený žiariť a ohurovať fanúšikov.

Na ľade bol odmalička, prekonal aj Matthewsa Jack Hughes mal odmalička blízko k hokeju. Vyrastal v hokejovej rodine. Jeho mama hrávala za ženský americký národný tím a jeho otec bol riaditeľom pre rozvoj hráčov v Toronte Maple Leafs.

Obaja Jackovi bratia sú výborní hokejisti. Starší brat Quinn hrá za Vancouver Canucks a mladší Luke bol v lete draftovaný do New Jersey na štvrtom mieste. Momentálne hrá za Michiganskú Univerzitu. Odmalička spolu hrávali a povzbudzovali sa. Sú jedinou trojicou bratov, z ktorej boli všetci draftovaní v prvej desiatke. Do svojej osemnástky hral Jack za US National Development Team (americký rozvojový program pre hráčov do 18 rokov), v ktorom začínali aj hráči ako Matthews či Kane. Hughes tam stanovil rekord za najviac získaných bodov v histórii programu. V 110 zápasoch mal 228 bodov za 74 gólov a 154 asistencií. O 39 viac ako druhý Clayton Keller. Získaval viac ako dva body na zápas. Pre porovnanie, Auston Matthews mal 1,6, Patrick Kane 1,53 a Jack Eichel 1,25 bodu na zápas.

Ťažký štart pre chlapca Do draftu 2019 išiel mladý Hughes ako najväčší favorit. New Jersey si ho vybralo z prvého miesta. „Bol to špeciálny moment pre mňa, moju rodinu a aj mojich priateľov,“ reflektoval Jack. Po drafte ho čakal víkend na východe USA, kde letel súkromným letom. Takýto let zažil po prvýkrát v živote. Na víkend spomínal veľmi dobre, išiel na bejzbalový zápas New Yorku Yankees spolu s viacerými známymi osobnosťami. Ako mnoho draftových jednotiek, aj Jack nastúpil do NHL okamžite. Pri svojom debute bol najmladším hráčom v lige. Keď sa na ten rok spätne pozrel, povedal: „Neznášal som to. Krátko predtým som bol na strednej, jazdil na aute, ktoré mi kúpili rodičia a o rok nato som zarábal milión dolárov.“ Zvyknúť si na ligu pre neho nebolo jednoduché: „Jeden deň hráme proti McDavidovi, potom Marchandovi a potom proti Crosbymu.“ Tak ťažko sa mu body nikdy predtým nezískavali. V jeho nováčikovskej sezóne mal v 61 zápasoch 21 bodov. Dal iba sedem gólov.

Sám vnímal, že mnohí fanúšikovia ho videli ako milého chlapca, ktorý na NHL nemá. „Bol som prvá voľba v drafte a prvý rok som sa trápil,“ povzdychol si. Sebavedomie mu ale ostalo. V lete si oddýchol doma v Michigane, kde trénoval a často surfoval na jazere. Druhá sezóna už bola lepšia a progres na ňom vidno dodnes. Varenie mu nešlo, našťastie nebýva sám Hughesov spolubývajúci je jeho spoluhráč Ty Smith. Ten v ňom vidí množstvo hokejových schopností a veľký potenciál. „Čoskoro môže byť hráčom, ktorý dá 100 bodov v sezóne,“ vyjadril sa o ňom. Pozná však aj Jackovu slabinu. Sú to jeho kuchárske schopnosti, avšak aj tam zaznamenal značný progres. Smith opísal v rozhovore humornú situáciu, ktorá s Jackom nastala v ich apartmáne. Obranca Devils streamoval hru NHL s maskotom Devils na sociálnej sieti a povedal o tom Hughesovi. Ten akurát varil. Nie všetko mu bolo jasné a o chvíľu z kuchyne zaznela otázka: „Hmm, ako sa varí brokolica?“ Smith sa začal smiať, opýtal sa ho na aký spôsob to chce a Jackovi prikývol na otázku, či môže použiť olivový olej. „Je mnoho spôsobov, ako sa to dá spraviť. Môžeš to len zjesť, aj bez varenia,“ smial sa Smith pri spomienke na túto situáciu. „Ja to robím tak, že tam dám olivový olej, ale nejdem to vysvetľovať, proste viem, ako uvariť brokolicu,“ povedal Hughes v rozhovore pre ESPN. Mladý center rád sleduje americký futbal a aj basketbal. Páči sa mu, že nemajú tak prísny dress code a pri príchode na zápas nemusia byť v oblekoch. „Nie som proti tomu ako to máme my, ale hráme 82 zápasov, mali by sme mať možnosť vyjadriť náš štýl,“ myslí si.

Lietajúca hokejka a vynikajúci začiatok sezóny Do tejto sezóny vlietol Hughes v ozajstnej paráde. V prvom zápase rozhodol o víťazstve Devils gólom v predĺžení proti Chicagu. Nádherne vyšachoval obranu Blackhawks a aj brankára Lankinena. „Mal som puk už pri vstupe do stredného pásma, čiže som mal asi 30 metrov na to, aby som niečo vymyslel,“ vracal sa ku gólu. Nasledovala pamätná oslava - svoju hokejku hodil na hľadiska medzi divákov a tešil sa s celým tímom. „Myslím, že sa to páčilo každému, bolo to skvelé. Každý sa ma pýtal, čo to Jack robí, bola to šialená gólová oslava,“ rozpomínal sa spolubývajúci Smith. S úsmevom na tvári o tom hovoril aj samotný Hughes. „Neviem, či som bol prvý, kto to spravil. Možno by sme to mohli nazvať oslava na štýl Jacka Hughesa.“

Priznal sa, že sa obával, že ho NHL za tento kúsok potrestá. Dúfal, že ak sa to stane, tím ho podrží a zaplatí to zaňho. Našťastie preňho s tým liga nemala problém. O mesiac nato ho napodobnil útočník Anaheimu Trevor Zegras, ktorý je s Hughesom kamarát. Za svoje výkony si mladý Jack zaslúžil predĺženie zmluvy. Za najbližších osem rokov mu na účte pribudne 64 miliónov dolárov. V ďalších rokoch bude tvárou a lídrom New Jersey Devils.