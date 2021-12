Od radosti kričali a búchali hokejkami. Lapšanský: Zvolen nie je béčkový tím

KOŠICE. „Z môjho pohľadu to bolo 50 na 50. Nepočul som zazvoniť tyčky. Myslel som si, že je to gól a puk sa odrazil od zadnej konštrukcie brány.

„Verím, že ak by to skončilo gólom, ešte by sme dokázali vývoj zápasu zvrátiť v náš prospech,“ uviedol Lapšanský.

„Sme skvelá partia. Navzájom sa povzbudzujeme a to nám dodáva sily. Zápas sme parádne zvládli. Možno to vyzeralo, že to bolo s ľahkosťou, ale nebolo to tak,“ opísal svoje dojmy po stretnutí útočník Zvolena Peter Zuzin.

„Sila Košičanov je aj v tom, že dokážu puk dlho držať v obrannom pásme súpera. Prihrávajú si a dokážu sa pri tom aj vystriedať, zatiaľ čo my sme boli stále pod tlakom. Darilo sa nám však nepúšťať ich do čistých šancí a to bol základ úspechu,“ dodal.