Súčasťou exhibície "All Star legendy" aj streľba z bufetu, kapitánmi výberov budú dvaja herci

BRATISLAVA. Bývalí slovenskí hokejisti a osobnosti sa predstavia 30. apríla na Zimnom štadióne v Banskom Bystrici na exhibícii "All Star legendy".

"Počas programu bude niekoľko úplne nových súťaží zručností, ktoré sme nikdy predtým nerobili. Jednou z nich je napríklad korčuliarske rely. Najočakávanejšou súťažou zrejme bude, či je, alebo nie je možné streliť gól z bufetu," uviedol Lintner.

Favoritom korčuliarskej súťaže by mohol byť Višňovský, bývalý obranca so smiechom reagoval: "Či budem najrýchlejší korčuliar spomedzi dôchodcov? No snáď naše mužstvo nesklamem."

Kapitánmi tímov budú herci Marek Fašiang a Filip Tůma. Obaja si v predvečer podujatia v drafte vyskladajú zostavy, s ktorými nastúpia na hokejovú exhibíciu v Banskej Bystrici. Toho, kto bude vyberať ako prvý, určila stredajšia minisúťaž Fašianga a Tůmu.

Tí bojovali v streľbe loptičky do otvoreného okna auta. Víťazom sa stal Fašiang: "Bude skutočne náročné vyberať si spomedzi týchto nielen hokejových, ale aj svetových legiend.

Viem, že si v prvom kole nevyberiem futbalistu, bude to hokejista. Ale presné meno draftovej jednotky si musím ešte zodpovedne premyslieť."

Okrem hokejistov sa predstavia aj futbalisti

Okrem zápasu vo formáte štyroch proti štyrom je pripravených šesť súťaží zručnosti, ktoré zavŕši streľba z bufetu. Myšlienka takejto súťaže vznikla na základe frázy, ktorú vyslovil slovenský útočník Juraj Slafkovský.

"Už sme strieľali góly z tribúny v Trenčíne, z veže v Bystrici, ale z bufetu ešte nie. Som zvedavý, ako to dopadne," povedal Marián Hossa.

Svoje umenie na ľade predvedú aj futbalisti Martin Škrtel a Róbert Vittek: "Keď som bol menší, hokej som hrával pravidelne. Počas pôsobenia v Rusku som vždy počas zimnej dovolenky hral hokej dvakrát do týždňa.