Hral s Gretzkým a Bourqueom, dnes trénuje Prešov. Ramsay? Vynikajúci hráč, spomína

STEVE KASPER hrával s Rayom Bourqueom, Larrym Robinsonom, Bradom Parkom i so samotným Wayneom Gretzkým. Trénoval Boston, skautoval pre Toronto. A potom ho zlákali nepoznané končiny a zaviedli ho cez Čínu a Maďarsko do Prešova.

Na začiatok musím povedať, že milujem hokej. Je to veľká súčasť môjho života. Hral som, trénoval aj skautoval na najvyššej úrovni a to mi dalo množstvo skúseností. Ale rovnako som sa mnohé naučil, keď som trénoval čínsku reprezentáciu do 18 rokov, Kchun-lun v KHL alebo vlani DVTK v Maďarsku.

Ako hlavnú bariéru vnímam jazyk, ale nedovolím, aby ma to rozhodilo. Máme tu ľudí, ktorí mi s tým pomôžu a keď si potrebujem prečítať menu v reštaurácii, použijem prekladač. Dnes už to nie je veľký problém.

V tej dobe som zažíval náročné letá. Niekoľkokrát po sebe nás v play-off vyradil práve Montreal a keď som sa vrátil domov, dávali mi to miestni vyžrať. Ale v roku 1988 sme to konečne otočili a postúpili cez nich.

To áno, v tom čase to bola hlavná rivalita v NHL. Je však ľahké zmeniť klubovú lojalitu, keď ako dieťa snívate o NHL a dá vám tú príležitosť ktorýkoľvek tím. Celkom rýchlo sa zo mňa stal oddaný “Bruin”.

V sezóne 1981/82, v druhej sezóne v NHL, ste získali Selke Trophy ako najlepší defenzívny útočník v lige. Je to váš najväčší úspech?

Takto by som to asi neformuloval. Som na to hrdý, mal som skvelých spoluhráčov, ktorí mi veľmi pomohli.

Ale najzábavnejšia časť mojej kariéry bolo práve to vyradenie Montrealu z play-off, lebo Boston predtým prehral s Canadiens 18 play-off sérií za sebou. Keď sme ich v rozhodujúcom dueli zdolali na ich ľade a vrátili sme sa do Bostonu, na letisku nás vítali tisícky ľudí. Bol to veľký moment pre klub i mesto, takže to by mohol byť najpamätnejší moment pre mňa osobne.

VIDEO: Montreal vyradil Boston v play-off 1988