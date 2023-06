Padol jediný slovenský gól, Černák neodohral v play-off ani 10 minút

Tomáš Tatar si v drese New Jersey pripísal 12 štartov so ziskom gólu. Bol to zároveň jeho jediný bod, ktorý dosiahol v zápase proti New Yorku Rangers.

Erik Černák stihol nastúpiť za Tampu Bay len v úvodnom dueli 1. kola proti Torontu, ktorý nedohral po zásahu Michaela Buntinga lakťom do hlavy. Celkovo tak v play-off odohral len deväť minút a 27 sekúnd.

Tabuľka produktivity play-off NHL