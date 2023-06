Začnite párty, Vegas má Stanley Cup! Zdemolovali súpera a bili sa jeden za druhého

Výhra pred vášnivými fanúšikmi

Zápas aj oslavy sa niesli v znamení veľkej párty.

NHL dala Vegas prvú organizáciu v najväčších zámorských profesionálnych ligách a vďaka nej žije púštne mesto plné kasín hokejom.

Plné neboli len tribúny. V okolí haly oslavovali tisícky ľudí. "Je to neuveriteľné. Sme tak šťastní, že sme to vyhrali doma. Je to o to krajšie," radoval Ivan Barbašov.

"Do každého striedania sme dávali úplne všetko. Hrali sme proti silným tímom, ale taký bol náš recept, ako to zvládnuť," dodal ruský útočník.

VIDEO: Radosť hráčov Vegas Golden Knights po zisku Stanley Cupu