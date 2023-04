Dvom hráčom na tréningu omrzli uši. Kapitán Lakatoš nemal hokejistov rád

Za vzostupom michalovského hokeja stál tréner Jaroslav Hrabčák. Prišiel v roku 1980 z Prešova, pôvodne na dva roky, no zotrval celé desaťročie. Hneď sa pustil do budovania tímu, ale aj infraštruktúry.

Ďalšie armádne kluby hrali v nižších súťažiach - na Slovensku napríklad Topoľčany a Michalovce, v Česku Příbram, Tábor či Kroměříž.

„Boli to náročné, no zároveň krásne časy. Musel som zápasiť s ľuďmi, najmä dôstojníkmi, ktorí nemali ani šajnu o vrcholovom športe. Neviem, ako sa mi to podarilo, ale keď si teraz na to spomeniem, divím sa, že ma nezavreli.

Podľa vtedajších vojenských pravidiel sa napríklad dávali opušťáky na dva plus jeden deň. Ja som mojim chlapcom pridal. A keď sa nejaký politruk proti tomu ohradil, tak som mu odvetil, nech sa rýchlo spamätá, lebo my hráme v lige proti mužstvám s profesionálnym zázemím a ja mám v tíme devätnásťročných chlapcov,“ vraví dnes 82-ročný Hrabčák.

Strelec Hrtús: Hrali sme naslepo

V sezóne 1982/83 Michalovce postúpili do I. SNHL, kde obsadili postupne 10. a 4. pozíciu. Ročník 1985/86 odštartovali s cieľom skončiť do 8. miesta. S útokom na čelné priečky nikto nepočítal.

„Tréner Hrabčák mal vplyv ako generál. Čo sme potrebovali, to vybavil a my sme jeho ústretovosť nezneužívali,“ pousmeje sa čerstvý šesťdesiatnik Ivan Hrtús.