Třinec zavŕšil majstrovský hetrik, Daňo rodinnú zbierku medailí

Finále českej extraligy - 6. zápas

Z titulu sa teší aj Marko Daňo, ktorý tak dosiahol to, čo sa jeho otcovi Jozefovi v drese Třinca nepodarilo. Po striebre z ročníka 1997/1998 a bronze zo sezóny 1998/1999 je tak po 23 rokoch zbierka cenných kovov kompletná.

Okrem neho si majstrovské oslavy vychutná aj ďalší poltucet slovenských hokejistov - Martin Marinčin, Martin Bakoš, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák, Tomáš Marcinko a Miloš Roman.

Dravecký a Marcinko získali s Třincom tri tituly, Roman a Hrehorčák dva. Naopak, v drese zdolaného tímu boli Július Hudáček a Milan Jurčina.

"Mali sme nejaký cieľ. Boli sme blízko, o to viac to bolí. Keď som sem prišiel, boli sme v tabuľke na 10. mieste, takže z tohto pohľadu je to úspech.

Chceli sme však zdvihnúť pohár nad hlavu. Ťrinec bol o kúsok lepší, rozhodli maličkosti. Vo finále sa stretli suverénne dva najlepšie tímy ligy a myslím si, že siedmy zápas by tejto sérii svedčal. Je to ťažké...," povedal Hudáček pre ČT Sport.