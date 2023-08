Slovenky chcú postúpiť medzi elitu. Zaslúžime si to, myslí si Halušková

Rozmýšľali sme nad zápasom s chlapcami, napríklad deviatakmi. Znovu to však bola iná fáza prípravy, oni neboli na ľade, my už sme boli dlhšie, nevychádzalo to. Mali sme však v príprave 30 dievčat, takže sme urobili tréningové zápasy proti sebe.

"Skúšali sme osloviť partnerov, bolo v hre aj Rakúsko, ale keďže mali tréningový tábor v inom termíne ako my, tak sa to nepodarilo.

"Máme vysoké ambície, chceme sa dostať do najvyššej kategórie. Veríme, že sa nám to tentoraz vyjde, pretože si to zaslúžime. Chcem odovzdať tímu to najlepšie, ostatné príde samo.

Tam kam chceme, nás dostane iba tvrdá práca a tímový výkon," uviedla dvadsaťdvaročná líderka ofenzívy, ktorá v uplynulom ročníku nazbierala v základnej časti v pätnástich dueloch 37 bodov (13+24), ďalšie štyri body (2+2) pridala v play off.