Problémy na ceste do Edmontonu, tréning vynechala trojica hráčov

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou prvý tréning v dejisku majstrovstiev sveta juniorov. Chýbali na ňom Ľubomír Kupčo, Oliver Stümpel, Viliam Kmec a asistent trénera Martin Štrbák.

"Od súperov očakávame veľa korčuľovania, čiže prejav, ktorým sa proti nám prezentujú dlhodobo. Nemci aj Švajčiari budú húževnatí, tak ich poznáme. Budú to kvalitné previerky," povedal tréner Ivan Feneš pre hockeyslovakia.sk.

K dispozícii má 27 hráčov, ale do záverečnej nominácie sa ich dostane 25.

"Mužstvo začalo s letnou prípravou už 5. júla, no ja som dostal výnimku, aby som mohol absolvovať prvý týždeň reprezentačného kempu v Poprade.

Po ňom som odletel do USA a pred odletom do Edmontonu som absolvoval ďalšiu fázu s tímom. Zabýval som sa, vybavil si všetky administratívne záležitosti. Bolo to dobré rozhodnutie vzhľadom na skutočnosť, že po šampionáte sa mi začínajú školské povinnosti.

Teraz sme však v dejisku majstrovstiev sveta. Máme k dispozícii kvalitný tím, najlepší možný vzhľadom na všetky aktuálne okolnosti. Na šampionát sa veľmi tešíme," skonštatoval Latkóczy.

VIDEO: Zábery z tréningu slovenských hokejistov pred MSJ