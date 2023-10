Hokejistov čaká v boji o olympiádu kvalifikácia. Rusko možno bude priamo v hlavnom turnaji

IIHF v utorok zverejnila na svojej stránke vyžrebovanie a rozdelenie kvalifikačných turnajov pred olympijskými hrami. Slovensko bude budúci rok hostiť jeden z nich. Mal by sa konať od 29 augusta do 1. septembra v Bratislave.

Ak by sa Bielorusko na kvalifikačnom turnaji v Bratislave nemohlo zúčastniť, zrejme by IIHF na turnaj nasadila ďalšiu krajinu z nižších turnajov.

Ak by sa kvalifikácia hrala dnes, Bielorusko by sa nemohlo na kvalifikačnom turnaji v Bratislave zúčastniť. Rovnako by ani ruská reprezentácia nemohla štartovať na ZOH v Cortine.

V C-skupine je zatiaľ najviac otáznikov. Istým účastníkom skupiny je aktuálne len tím USA.

IIHF sem totiž zaradila Rusko, ktorého štart vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine nie je istý. Rusko má zmrazený renking a vďaka úspechom z minulosti je v rebríčku na 3. mieste.

Ďalšie dve miesta obsadia reprezentácie z ďalších kvalifikačných turnajov.

„Náš návrat je možný. Rokujeme s IIHF o tom, aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť na majstrovstvá sveta. Existujú riešenia, ako to docieliť. Ale ak sa dostaneme do konfliktu s IIHF, náš návrat by to pozastavilo,“ hovoril v auguste v rozhovore pre Matč TV reprezentačný tréner Ruska a viceprezident Ruskej hokejovej federácie Roman Rotenberg.

Prezident IIHF Luc Tardiff sa vyjadril, že rozhodnutie ohľadom účasti Ruska a Bieloruska na zimnej olympiáde prijme hokejová federácia najneskôr v marci 2024.