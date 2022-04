Regendu na zraze nahradil tínedžer. Niektoré opory z Pekingu na MS neprídu

Chceli sme vyskúšať aj Filipa Mešára, ale ten má problém s ramenom. Má pred draftom a nechceme riskovať. Bolo by to zbytočné," povedal manažér reprezentácie Oto Haščák.

Fyzická kondícia ešte nie je na ideálnej úrovni, ale určite je to ašpirant na to, aby sme ho v budúcnosti vyskúšali. Ale ešte má čas."

Okrem Honzeka sa do kempu ponúkali aj ďalší hráči z úspešného tímu hokejistov do 18 rokov, Haščák dodal: "Dalibora Dvorského som videl počas sezóny, ale potrebuje zosilnieť.

Niektoré opory z Pekingu však na MS štartovať nebudú. "Braňo Konrád nepríde, to sme komunikovali už skôr, a ani Libor Hudáček. Čaká ho operácia, kde mu budú vyberať skrutky z nohy, jeho manželka bude rodiť.

S Pavlom Skalickým nepočítame na MS, oznámil mi, že sa necíti na reprezentáciu. Zatiaľ sú otázni Marek Hrivík a Peter Cehlárik. U nich to vidím 50 na 50. Miloš Kelemen má vážnejšie zranenie v dolnej časti tela.

Všetci mali dlhú sezónu a sú dokaličení. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, je to otvorené. Obranca Gernát má zlomenú kostičku, nejaké zranenia hlásia aj hráči z Třinca. Takže musíme počkať," povedal Haščák.

Lantoši: Nehral som tri týždne

Lídrami v útoku by mali byť okrem medailistu z Pekingu Michala Krištofa aj Róbert Lantoši, Matúš Sukeľ či Adam Liška. Debutanti v národnom drese sú 24-ročný útočník Banskej Bystrice Alex Tamáši a mladý Honzek.

"Veľmi sa teším, budem sa snažiť dať do toho všetko, či už na zápasoch, alebo na tréningoch. Dúfal som, že dostanem šancu, ale prekvapilo ma to. Štýl, ktorým hrá reprezentácia, by mi mohol sadnúť. Post centra nie je až taký obsadený, môžem sa ukázať. Sezónu som mal výbornú, a aj v play off som sa cítil dobre," povedal Tamáši.