Pred odchodom sa stránil ľudí. Regenda: Ľutoval by som to celý život

„Lotyšov by sme mali zdolať. Verím, že si pripíšeme výhru aj proti jednému z favoritov. Poznáme severský hokej. Švédi aj Fíni majú kvalitných korčuliarov. Nebudú to určite jednoduché zápasy," uviedol v rozhovore pre Sportnet útočník slovenskej hokejovej reprezentácie PAVOL REGENDA .

O nominácii na ZOH v Pekingu ste sa dozvedeli v autobuse cestou na zápas. Aká bola vaša prvá reakcia?

Vedel som, že hokejový zväz to oznámi v ten deň, ale netušil som kedy. My sme cestovali do Banskej Bystrice a ja mám zvyk si v autobuse pospať. Popri tom počúvam hudbu. Zrazu mi začal zvoniť mobil. Volal mi kamarát Matúš Havrila z Košíc. Písali mi aj ľudia na sociálnych sieťach a tak som sa dozvedel o mojej nominácii. Bol to pre mňa najskôr stres, aj pocit zodpovednosti.