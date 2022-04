Slováci sa na začiatku báli. Nórov sme trochu podcenili, vravel strelec Sýkora

V tretej časti dal bodku za zápasom presný zásah Petra Repčíka.



"V prvej tretine sme sa trochu báli, pretože sme prehrávali. Pred druhou sme si však povedali, čo treba zmeniť. Zmenili sme to a som rád, že sme to zvládli. Bol to hore-dole hokeja a taký my nechceme hrať.

Chceme hrať buď z obrany alebo do útoku. Dohrávali nás a my sme neboli na to pripravení, možno sme Nórov v tomto trochu podcenili. Zvládli sme to a otočili," zhodnotil vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) útočník Adam Sýkora, ktorý k jednému gólu pridal aj asistenciu.



Nemec čakal nižšie tempo

Dve gólové prihrávky zaznamenal proti Nórom obranca Šimon Nemec.

"Zápas mal kvalitu, Nóri celkom jazdili a držali sa polovicu zápasu. Tempo bolo v porovnaní s extraligou nižšie, no ja som očakával, že to bude ešte menej. Nóri mali fakt kvalitu a tempo bolo slušné," poznamenal.