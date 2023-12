Nóri proti Slovensku nemajú čo stratiť. Musíme vyhrať, uvedomuje si Petrovský

GÖTEBORG. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov nastúpi v piatok o 12.00 na tretí zápas v rámci skupiny B na juniorských majstrovstvách sveta. Vyzve Nórsko, outsidera skupiny. Severania v doterajšom priebehu šampionátu nezískali ani bod. Naopak, tím okolo kapitána Adama Sýkoru ich zaznamenal plný počet, šesť. V tabuľke skupiny sú na druhom mieste, len o skóre za topfavoritom turnaja, Spojenými štátmi.

Je preto úplne jasné, kto bude favoritom. Slováci už raz túto rolu zvládli, ak by zdolali Nórov, zrejme by im neuniklo minimálne druhé miesto v skupine a s Američanmi by si to v priamom súboji rozdali o prvé.

Voľno padlo vhod Na Škandinávcov sa zverenci trénera Ivana Feneša pripravovali vo štvrtok počas dňa voľna. Strávili ho oddychom i tréningom. “Deň voľna sme chceli využiť na regeneráciu tréningom, prejsť si pár vecí,” vyjadril sa hlavný kouč.

V zápase proti Švajčiarom bolo na Slovákoch cítiť únavu. Vyhrali síce 3:0, no hráči priznali, že v druhej polovici stretnutia museli bojovať aj s vlastnými telami. “Prvé dva zápasy boli náročné, včera som aj ja cítil nohy v druhej a tretej tretine,” povedal Filip Mešár po štvrtkovom tréningu. “Nebolo to nič jednoduché, ale podržal nás Adam Gajan. Sme za to veľmi radi, máme šesť bodov.”

Rýchli a tvrdí Receptom Slovenska na výhru je počas majstrovstiev sveta diktovať tempo a hrať svoju hru. Takto zvíťazili v úvodnom stretnutí nad Čechmi. Očakáva sa to od nich i v treťom vystúpení, hoci si uvedomujú silu protivníka. Zhruba do polovice zápasov hrýzol aj favorizovaných Američanov a Čechov. “Obidva zápasy mali výborný vstup, v prvých tretinách boli nepríjemní, potom ale začali robiť chyby, pravdepodobne im robí trošku problém zápasová rýchlosť,” analyzoval najbližšieho súpera Feneš. “Netreba sa nechať pomýliť výsledkami, sú trošku skresľujúce. Robia dobré rozhodnutia a dobré veci, hlavne majú rýchlosť.“

Momentka zo zápasu Nórsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2024. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)

Nórsky štýl definujú dve veci - rýchlosť a tvrdosť. Snažia sa súperom dostať pod kožu. Najlepším receptom je zlomiť ich gólmi. “Podľa mňa to nebude vôbec jednoduchý zápas. Vieme, že na takýchto turnajoch nie sú zápasy proti Švajčiarom, Nórom či Lotyšom nikdy jednoduché, takže musíme do tohto duelu nastúpiť s pokorou a bojovať jeden za druhého ako v predošlých stretnutiach,” apeluje Mešár. Servác Petrovský si nepripúšťa možnosť prehry: “Budú rýchli, budú hrať do tela. Je to ich prvý šampionát po dlhých rokoch, preto budú hrať naplno, nemajú čo stratiť. My zas musíme vyhrať.”

Zvládnu Slováci rolu favorita? Nórsko by malo mať výhodu naozaj jedine v psychike. Víťazstvo sa od nich neočakáva, môžu len prekvapiť. Za Slovensko hovorí talent, hokejové zručnosti, počet draftovaných hráčov, bohaté skúsenosti na tomto fóre i šesť bodov z prvých dvoch zápasov. V neposlednom rade majú Slováci navrch i v štatistických ukazovateľoch. Nóri nevedú v ničom. Slovensko má štvornásobne vyššiu úspešnosť streľby, využíva každú štvrtú presilovku, je stopercentné v oslabeniach a v bránke má bezchybného Adama Gajana. Navyše je o čosi disciplinovanejšie.

Štatistické porovnanie Slovenska a Nórska pred vzájomným zápasom na MS do 20 rokov 2024. (Zdroj: IIHF.com)

Nórsko má však aj najlepší tím za dlhé roky, na čo netreba zabúdať. Talentom ho vedie Michael Brandsegg-Nygård, ktorý by sa v lete mal stať najvyššie vybratým hráčom z tejto krajiny v dejinách. Zatiaľ nemá bod, proti Slovensku bude mať veľkú motiváciu konečne ho získať. Stopercentná bilancia Nóri sú v elitnej kategórii juniorských majstrovstiev sveta po dlhých 10 rokoch. So Slovákmi sa nestretli od roku 2011. Dokopy sa tieto reprezentácie vyzvali na vrcholovom fóre len dva razy. V obidvoch prípadoch sa konfrontácia skončila šťastnejšie pre Slovensko. V roku 2006 v rámci skupiny o záchranu vyhrali Slováci 4:3 vďaka gólom Sekeru, Bačeka, Laščeka a Ščurka. V päť rokov neskôr, opäť pri boji o udržanie sa, skórovali pri jasnej výhre 5:0 štyrikrát Pánik a raz Majdan.