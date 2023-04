Slováci trápili ďalšieho favorita, Kanade pomohol šťastný gól

MS v hokeji hráčov do 18 rokov 2023

"Ťažko sa teraz hodnotí tento zápas, sú tam emócie. Mali sme na dosah dobrý výsledok. Myslím si, že nám nemožno nič vytknúť, chceli sme to dotiahnuť do víťazného konca. Zajtra proti Nemcom by mohlo platiť naše napádanie, musíme však hrať aktívne od začiatku až do konca," povedal po súboji autor tretieho slovenského gólu Juraj Pekarčík v prenose JOJ Šport.

Mladí Slováci hrajú v elitnej kategórii MS hokejistov do 18 rokov po štyroch rokoch. V sezóne 2018/2019 totiž klesli o úroveň nižšie.

Na jar 2020 a 2021 nemali šancu na návrat medzi najlepšie výbery na svete, turnaj A-skupiny I. divízie MS na Slovensku totiž "zrušila" pandémia koronavírusu.

V apríli 2022 však v Piešťanoch nestratili ani bod a vrátili sa medzi elitu. Na tejto úrovni získali slovenskí hokejisti dve medaily, v roku 1999 v Nemecku brali bronz a o štyri roky neskôr v Rusku dokonca striebro.

Tabuľka skupiny A