Slovenky hrali s Fínskom vyrovnanú partiu, doplatili však na efektivitu

MS v hokeji žien do 18 rokov 2024

ZUG. Slovenské hokejistky skončili na MS v hokeji žien do 18 rokov 2024 vo štvrťfinále. Nad ich sily boli reprezentantky Fínska, ktorým vo štvrtok podľahli 0:2.

Viac z hry v nej však mali Fínky, no nedokázali prekonať brankárku Debnárovú. Bezgólové skóre vydržalo do 32. minúty, keď Kuusistová poslala Fínky do vedenia.

Slovenské reprezentantky mohli vyrovnať v následnej presilovke, no nepodarilo sa im to ani v dvoch početných výhodách v úvode tretej časti.

Dôležitý gól na 2:0 strelila v 52. minúte Ekoluomová a Slovenky už nedokázali odpovedať.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Fínsko