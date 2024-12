Nemec predviedol v derby skvelý výkon. O výhre Česka však rozhodol Dravecký

Martin Dendis, tréner SR 18: "Sme radi, že môžeme hrať takéto kvalitné zápasy, ktoré sú pre nás prípravou na majstrovstvá sveta. Som hrdý na chalanov, ako pristúpili k zápasu a ukázali svoju kvalitu. Hrali sme presne to, čo chceme hrať. Boli sme aktívni, agresívni a dohrávali sme súpera. Dovolím si povedať, že sme boli počas celého stretnutia lepší, ale Česi predviedli vyššiu efektivitu. Na konci riadneho hracieho času chalani ukázali nezlomný charakter a dokázali vyrovnať. Bohužiaľ, v predĺžení padol diskutabilný gól do našej siete. Aj taký je však hokej. Berieme to ako výzvu. Potrebujeme dobre zregenerovať a zajtra sa pokúsime Čechom oplatiť prehru."