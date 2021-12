Šancu na MS U20 má až päť brankárov. Zámorskí majú navrch, priznal tréner

BRATISLAVA. Trénerský štáb slovenskej juniorskej reprezentácie okolo hlavného trénera Ivana Feneša nominoval do širšieho kádra pred svetovým šampionátom až päť brankárov.

„Nesmierne ma teší, že v noci na nedeľu Tomáš Boľo vychytal nulu. Rasťo Eliaš kryl 38 zo 40 striel pri výhre 6:2. To sú skvelé správy pred šampionátom,“ povedal Feneš o forme zámorských brankárov.

Bol jednotkou Slovenska na striebornom Hlinka Gretzky Cupe. Zároveň je najväčšou slovenskou brankárskou nádejou pred draftom do NHL v roku 2022.

Na tamojší hokej si zvyká ťažšie, ale posledný výsledok, o ktorom hovoril Feneš, naznačuje, že by mohol byť z najhoršieho vonku. Doteraz odchytal sedem stretnutí s 84,9-percentnou úspešnosťou zásahov. Vyhral trikrát.

Košický odchovanec sa pred sezónou 2021/22 rozhodol pre odchod do zámoria. Pôsobí v mužstve Green Bay Gamblers (USHL).

Slová Ivana Feneša môžu naznačovať, že to Ádam Beke a Matej Marinov budú mať o čosi ťažšie. Ich výhodou sú skúsenosti z mužských líg.

Za reprezentáciu do dvadsať rokov si pripísal prvý štart už v sezóne 2020/21, avšak nie na vrcholovom podujatí.

Po ročnej prestávke od ligového hokeja zapríčinenej pandémiou koronavírusu odišiel do zámoria i Tomáš Boľo.

V juniorskej i seniorskej súťaži chytáva Matej Marinov. V lige do dvadsať rokov oblieka dres Nitry, v prvej lige reprezentuje Topoľčany.

V rámci percentuálnej úspešnosti medzi mužmi je ešte lepší ako Beke (92,9 %). Odchytal dvanásť zápasov, dvakrát vychytal nulu.

Čo hovorí skaut

Vo finále by sa predpokladaná nominácia mohla meniť. Jediný, kto má v prípade dobrého zdravia v podstate istú účasť na záverečnom turnaji, je Šimon Latkóczy.

Samuel Tirpák, skaut blogu Oh my Hockey a zámorského webu Dobberprospects, by na trénerovom mieste vzal k zámorským aj brankára chytajúceho na Slovensku.

Jednotkou jeho nominácie by bol Latkóczy. „V USHL podáva stabilne skvelé výkony, zaslúži si miesto jednotky,“ vyjadril sa skaut. „Jeho flexibilný a rýchly štýl chytania je ideálny na tímy ako Švédsko a najmä USA, ktorých bude mať dobre prečítaných.“

Dvojku vidí v Ádamovi Bekem. „Vzhľadom na rozdielnosť súperov z taktického pohľadu by som na miesto dvojky dosadil Ádama Bekeho, ktorý je typologicky trochu iný než Latkoczy a už roky podáva výborné výkony v štruktúrach Slovana.“

Trojicu by uzavrel najmladším, sedemnásťročným Eliašom. „Keď sa dívame čisto na talent, spomedzi nominovanej päťky je jednoznačne najvyššie. Aj keď sa jeho zámorská kariéra nezačala podľa predstáv, stále ide o obrovský talent,“ myslí si Tirpák.

„Keďže sa očakáva, že bude slovenskou jednotkou na šampionátoch v rokoch 2023 a 2024, vzal by som ho, aby nabral potrebné skúsenosti.“