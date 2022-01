V Melcherovi sa prebudil kanonier, brankár Melicherčík spasil Spišiakov

BANSKÁ BYSTRICA. Mladý iba 20-ročný banskobystrický útočník Peter Melcher má za sebou vydarený týždeň v hokejovej Tipos extralige. V troch dueloch v rade proti Michalovciam, Liptovskému Mikulášu a Spišskej Novej Vsi sa vždy dokázal presadiť, celkovo strelil týmto súperom až štyri góly. Výraznou mierou tak pomohol mužstvu spod Urpína k víťazstvám. „Teší ma, že mi celý týždeň veľmi dobre vyšiel, ale ešte viac ma teší, že vyšiel celému nášmu tímu, keďže sa nám podarilo všetky tri zápasy v týždni vyhrať,“ uviedol po nedeľnom stretnutí Melcher.

Počúva rady od trénera „Čo sa týka mojich štatistík, neviem či to nazvať šťastným týždňom, ale začal som robiť jednoduchšie určité veci a počúvam trénera, čo mi rozpráva. Vychádzajú mi preto teraz nejaké veci,“ doplnil Melcher.

Talentovaného hokejistu mrzela iba strata bodu, keďže Bystričania vyhrali nad Spišskou Novou Vsou 3:2 až po samostatných nájazdoch. „Škoda straty toho jedného bodíku, pretože sme podali dobrý výkon. Škoda záveru tretej tretiny. Som rád, že sme napokon vyhrali v nájazdoch a že nám posledné zápasy vyšli. Urobíme s chalanmi všetko pre to, aby sme sa dostali do prvej šestky, ktorá zaručuje priamu účasť v play off. Chceme stále makať a pokračovať v tvrdej práci,“ dodal mladý krídelník.

Peter Melcher pred duelom s Michalovcami zaknihoval v 50 zápasoch za Banskú Bystricu iba jediný gól. Uplynulý týždeň dal v troch zápasoch až štyri presné zásahy, ten posledný proti Spišskej Novej Vsi bol kurióznejší, pretože strela mu vôbec nesadla. „Ak by mi strela vyšla, tak to asi v sieti neskončí. Šťastie stálo na mojej strane, padlo to tam a som za to rád,“ prezradil odchovanec martinského hokeja v drese Banskej Bystrice.

Vyjadril sa aj k bolestivému zraneniu v tretej tretine, keď musel odísť na chvíľu zo striedačky a bolo otázne, či sa na ňu po kontakte s protihráčom Petrgraveom ešte vráti: „Nebol tam kontakt s nohou, ale s mojím prirodzením. Už je všetko v poriadku. Bol som za Patgraveom, lebo mal k tomu pripomienku. Vysvetlil som mu, že tam nebol žiadny kontakt s nohou, ale že ma trafil do rozkroku. Bol potom aj on za mnou a ospravedlnil sa mi. Takže rešpekt aj pred ním.“ Melicherčík chválil spoluhráčov Výborné výkony odviedol uplynulý týždeň v troch zápasoch za Spišskú Novú Ves brankár Marcel Melicherčík. Po jeho opätovnom návrate medzi žrde mužstvo zakaždým bodovalo. V utorok zdolalo Liptovský Mikuláš 4:1, v piatok Košice 5:1 a v spomínanú nedeľu prehralo s Banskou Bystricou až v nájazdoch, ale pripísalo si do tabuľky aspoň jeden bod. „Nemali sme ideálny vstup do zápasu. Bystričania mali k dispozícii k tomu ešte aj tri presilovky v rade, takže napokon môžeme byť radi, že sa nám v závere podarilo vyrovnať. Nie je jednoduché dať za necelých päť minút pred koncom dva góly. Ukázal sa charakter mužstva,“ povedal Melicherčík.

„Inkasoval som však trošku nešťastné góly. Pri tom prvom mi tam ešte prešiel hráč, ktorý chcel zabrániť puku k ceste do bránky. Keby tam nebol, tak by som ho videl. Aj ten druhý bol náhodný, ale taký je tiež hokej. Čo sa nájazdov týka, musím uznať kvality útočníkov Banskej Bystrice, zakončovali to presne k žrdi. Puk od Šoltésa ma aspoň trochu štrajchol, ale bola to razantná a dobre umiestnená strela. Niekedy sa to proste chytiť nedá. Za bod sme veľmi vďační. Som rád, že som pomohol mužstvu a spoluhráči sa trochu po mojom návrate do bránky rozstrieľali. Za každý bod som rád,“ netajil skúsený 35-ročný gólman v drese nováčika najvyššej súťaže.