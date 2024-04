Šéf HK Nitra: Inflácia je veľká, na platy sme dali raz toľko ako pri prvom titule

Záver sezóny patril Nitre. Verili ste v majstrovský titul pred mesiacom alebo dvoma?

Veril som na začiatku sezóny, že máme majstrovské mužstvo. Sezóna sa tak však nevyvíjala. Pred mesiacom by asi veril málokto. V športe je však možné všetko a my sme to ukázali. Je to niečo úžasné, čo sa nám tu podarilo.

Ukázalo sa, aký je šport krásny a dali sme šancu bojovať aj takým hráčom, ktorí si myslia, že sú odpísaní.