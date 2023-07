Debakel od Nemcov dal mnoho podnetov. Prvý krok v našej príprave, hodnotí Feneš

BRATISLAVA. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov majú za sebou úvodnú previerku v sezóne 2023/2024 a trénera Ivana Feneša nepotešil najmä druhý prípravný zápas v nemeckom Füssene proti domácim rovesníkom.

"Vstup do zápasu bol z našej strany neakceptovateľný. Súper nás za to potrestal. Poznačilo nás to natoľko, že sme sa trápili celých šesťdesiat minút.

Zápas dal nielen hráčom, ale aj nám, trénerom, veľa podnetov, ktoré si do budúceho zrazu vyhodnotíme," komentoval kouč Feneš debakel od Nemcov.