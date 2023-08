Vyzeralo to na debakel. Sedemnástka napokon prehrala s USA len o dva góly

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Ivan Králik, tréner SR 17: "Nezachytili sme úvod zápasu. Bohužiaľ, komplikovali sme si to zlými rozhodnutiami a Američania trestali naše chyby. Hráčom však patrí rešpekt za to, ako sa dokázali vrátiť späť do zápasu za stavu 0:4 a od druhej tretiny hrali so súperom vyrovnaný hokej.

Dokázali sme držať puk na hokejkách a okrem gólových situácií sme si v nich vytvorili ďalšie príležitosti na skórovanie. Škoda, že sme ich nepremenili."