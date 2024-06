Chuťovky z NHLky: Ako by vyzeral česko-slovenský tím na Svetovom pohári?

Vedenie argumentuje tým, že hrať môžu iba hráči z NHL. A tých Česi nenazbierajú dostatok. Pastrňák však zašiel ešte ďalej a rozvil myšlienku tímu Česka a Slovenska.

“Nevadilo by mi to a myslím si, že by bolo zaujímavé vytvoriť tím Československa ako v minulosti. Dali by sme dokopy dobré mužstvo. Kedysi sme boli jedna krajina, navzájom si fandíme a rozumieme si. Páčilo by sa mi to viac ako Tím Európy z posledného Svetového pohára,” vyjadril sa v podcaste Spittin´ Chiclets.