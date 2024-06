Supertalent, čo nesedí do našej kultúry: Ukáž mi pas, lebo neverím, že je slovenský

BRATISLAVA. Ako tínedžer zažiaril v Holandsku ako kométa. Od Tomáša Suslova si v Groningene veľa sľubovali, holandskú ligu hrával od sedemnástich. O dva roky neskôr nosil aj kapitánsku pásku. Postupom času však začal stagnovať a viac sa preberalo jeho ego. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Bývalý tréner Groningenu Frank Wormuth už vlani Suslova kritizoval. Vyčítal mu slabú produktivitu a že si o sebe myslí, že je najlepší na svete.

Ďalší tréner Groningenu Dick Lukkien ho dvakrát v priebehu leta vyradil z kádra. Trebárs za to, že odmietol na tréningu behať. Pôsobilo to tak, že si chce Slovák odchod z Groningenu, ktorý vypadol do druhej ligy, vytrucovať.

V tom čase sa doňho pustil aj reprezentačný tréner Francesco Calzona. „Od Suslova čakám veľa. Nie som spokojný, ako doteraz vyzeral v reprezentácii ihrisku. Dáva 20 percent z toho, čo môže. Musí sa zlepšiť. Musí zlepšiť výkony pod mojím vedením i správanie mimo ihriska,“ upozornil Talian v službách Slovenska. „Ak to čím skôr neurobí, jeho kariéra pôjde možno iným smerom, ako si predstavujeme,“ upozornil Calzona. Povedal mu to do očí Po príchode do Talianska sa až nečakane rýchlo uchytil a opäť ukazuje, prečo má povesť jedného z najväčších talentov slovenského futbalu. V uplynulej sezóne bol oporou Hellasu Veronu v slávnej talianskej lige.

Slovenský futbalista v drese Hellasu Verona Tomáš Suslov. (Autor: TASR/ANSA)

„S trénerom Calzonom mám nadštandardný vzťah a vždy prijmem aj jeho kritiku. Viem, že mu na mne záleží a nikdy som nemal problém, ani keď sa o mne vyjadril nejako negatívne. Som rád, že mi to povedal do očí. Keby sa vyjadril takto v médiách, mám iný pohľad. Je však priamy a mne sa to páči,“ tvrdil Suslov. Futbalistov Slovenska už v pondelok 17. júna o 18.00 h čaká prvý zápas na majstrovstvách Európy, vyzvú favorizované Belgicko.