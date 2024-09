Hokejový zjav, aj výnimočný študent. Slovenskí brankári v Amerike prekonali rekord

BRATISLAVA. V slovenskom hokeji sa v uplynulých rokoch rozmohol nový fenomén. Čoraz viac mladých hráčov s odchádza s cieľom rozvíjať kariéru do Severnej Ameriky, najmä do USA. A obzvlášť to platí o brankároch.

Do zámoria odchádza veľa perspektívnych mladíkov, väčšinou už vo veku 18 a 19 rokov. Túto cestu vnímajú ako bezpečnejšiu pre rast vo veku, keď je ich budúcnosť najcitlivejšia.

Potvrdzujú to štatistiky. Počet mladých slovenských brankárov v Severnej Amerike v uplynulých sezónach výrazne stúpol a sezóna 2024/25 prináša nové maximá. V troch najznámejších vývojových amerických súťažiach bude Slovensko reprezentovať až 14 mladých brankárov.