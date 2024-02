Kríza na Spiši pokračuje. Bude klub reagovať? Nikomu táto situácia nepridá, vraví tréner

BRATISLAVA. Hokejisti Spišskej Novej Vsi prehrali siedmy zápas v rade a už deviatykrát za sebou sa nedočkali plného bodového zisku. Tri body si naposledy odniesli 7. januára z Humenného.

„Je to náročné, lebo na začiatku sezóny sa nám darilo, všetko nám tam padalo. Hrali sme otvorený, oku lahodiaci hokej, padalo veľa gólov a hráči si to užívali. Teraz to nejde, je to trápenie,“ hovoril po stretnutí obranca "rysov" Juraj Valach.

V stredu podľahli v 43. kole extraligy v Bratislave Slovanu 1:2 a v tabuľke klesli na tretie miesto. Líder z Popradu si po výhre 6:1 nad Banskou Bystricou vylepšil náskok pred druhými Michalovcami už na šesť bodov.