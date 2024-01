Prekvapilo ma, že Slováci vypadli, tvrdí odborník. Bolo správne nepustiť Slafkovského a Nemca?

Trochu ma prekvapilo, že Slovensko neprešlo cez Fínsko, označil by som to za mierne prekvapenie. Ale ten zápas bol skvelý, bol tesný.

Vždy je trochu zarážajúce, keď sa Kanada nedostane do semifinále. Tento kanadský tím však nebol tak silný ako bežne, takže to až tak prekvapivé nie je. Nedivím sa, že ich Česi porazili, tento tím akoby nemal všetko, čo mal mať.

Do semifinále sa na MS do 20 rokov 2024 dostali Američania, Švédi, Fíni a Česi. Prekvapilo vás niektoré štvrťfinále?

Ten rozhodujúci gól, to bol skrátka zlý odraz od hokejky, cez holeň do tyčky, skrátka si to nejako našlo cestu. Avšak ak vytrváte, niekedy príde odmena v takejto podobe. Za to si Česi zaslúžia kredit.

Tri štvrťfinálové zápasy sa skončili najtesnejším rozdielom. Znamená to, že sa juniorský hokej vyrovnáva?

Určite je v ňom vyššia konkurencia. Lotyšsko vyhralo zápas, Nórsko bolo veľmi nepríjemným súperom už v prvom zápase proti USA.

Medzinárodný hokej je podľa mňa aktuálne veľmi zaujímavý a juniorské majstrovstvá sveta sú rok čo rok vyrovnanejšie. Napríklad Kanada vypadla vo štvrťfinále a nebola od toho ďaleko ani pred rokom proti Slovensku.