Ruský mladík má nádor na mozgu. Nevzdáva sa, trénuje a myslí pozitívne

Počas liečenia z tohto zranenia mu zistili nádor na mozgu, z ktorého sa lieči v Nemecku, kde je spolu s jeho rodinou. Do tejto sezóny už nezasiahne.

"Je mnoho iných ľudí, ktorí majú vážne ochorenia. Chcem byť príkladom a ukázať ľuďom nádej," hovoril Amirov.

Vzhliada k hokejistom ako Brian Boyle či Oskar Lindblom, ktorí sa po prekonaní rakoviny vrátili do NHL. Aj on chce pozitívne inšpirovať fanúšikov a ukázať, že sa cíti na to, že môže hrať v najlepšej lige na svete.

Denne cvičí a trikrát do týždňa korčuľuje: "Lekári ma podporujú, aby som pokračoval. Strieľam, pracujem na rukách, v podstate robím tie isté cviky, ktoré by som robil normálne, akurát sám," povedal pre Sportsnet, kde ho tlmočil agent Dan Milstein.

Amirova v roku 2020 draftovalo Toronto Maple Leafs v prvom kole z pätnásteho miesta.