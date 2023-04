V play-off AHL si môže zahrať sedem Slovákov. Viacerí môžu byť o týždeň voľní na MS

V AHL do play-off postupuje 23 tímov. Sedem z Pacifickej divízie, šesť z Atlantickej a po päť z Centrálnej a Severnej.

NEW YORK. V noci z utorka na stredu začína play-off AHL. Vo vyraďovacích bojov farmárskej súťaže si zahrajú aj viacerí Slováci.

Víťaz získa Calder Cup. Minulý rok zvíťazil tím Chicago Wolves aj s Richardom Pánikom. Obhajca ale v tejto sezóne nepostúpil do play-off.

Do vyraďovacích bojov nepostúpili tímy Pavla Regendu (San Diego) a Samuela Kňažka (Cleveland) a skončila sa im tak klubová sezóna. Aj keď Regenda bol zranený, obaja by mali byť dostupní pre potreby reprezentácie.

Tímy Studeniča, Pospíšila a Čajkoviča postúpili priamo do druhého kola.

Nemec, Kelemen, Chromiak a Sýkora budú hrať v prvom kole, ktoré sa odohrá od 19. do 24. apríla.

Do play-off postúpili tímy Šimona Nemca (Utica Comets), Miloša Kelemena (Tucson), Martina Chromiaka (Ontario), Mariána Studeniča (Texas), Martina Pospíšila (Calgary), Adama Sýkoru (Hartford) a Maxima Čajkoviča (Syracuse).

Šimon Nemec nastúpi s Uticou Comets v prvom kole proti farme Montrealu. Víťaz stretnutia štvrtého a piateho tímu divízie postúpi do ďalšieho kola, kde sa stretne s Torontom, ktoré vyhralo severnú divíziu.

Miloš Kelemen sa po dlhšom pobyte v NHL vrátil do AHL. Tucson Roadrunners sa do play-off dostali z posledného postupového miesta Pacifickej divízie. Do organizácie patrí aj Michal Mrázik, ten ale v AHL odohral počas sezóny len jeden zápas.

V prvom kole čaká Tucson veľká výzva. Nastúpi proti nim farma Seattlu, Coachella Valley Firebirds, ktorí v tomto ročníku skončili na druhom mieste v celej AHL.