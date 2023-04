Najlepší za posledných 30 rokov? Nemec prepisuje knihu rekordov AHL

BRATISLAVA. Viete, kto strelil gól, ktorý rozhodol o postupe Uticy Comets do play-off AHL? Ak ste si tipli meno Šimon Nemec, urobili ste správne.

Extrémne dôležitý gól strelil v uplynulom týždni aj Oliver Okuliar a rozhodol o historickom postupe Hradca Králové do finále českej Tipsport extraligy. Okrem dvojice menovaných v zahraničí zaujali aj Samuel Kňažko, Tomáš Tatar či Tomáš Marcinko.

Šimon Nemec

Z mladých nádejí Slovenska sa s prechodom do zámoria najlepšie vyrovnal asi Šimon Nemec. Jeho výkony vygradovali až natoľko, že sa môžeme domnievať, že nebyť úžasnej sezóny New Jersey Devils, už by bol hrával v prvom tíme.

Namiesto toho sa zlepšuje na farme v AHL, ale to jeho vývoju vôbec neškodí. Ako sa ukazuje, svoje výkony naďalej graduje.

Posledný týždeň sa v jeho podaní dá charakterizovať vetou „čo zápas, to rekord“. Dvojka posledného draftu si uchmatla historické prvenstvá.