Príklepy z NHL: Podľa Gretzkého bol Šatan skvelý hráč, ale do tímu by si vzal Cháru

BRATISLAVA. Keď sa prechádzal ulicami hlavného mesta, aj bez hokejky a korčúľ okamžite pritiahol rovnakú pozornosť, akú kedysi vyvolával na ľade.
Wayne Gretzky zavítal prvýkrát na Slovensko. Hoci bol oficiálne hosťom biznisovej konferencie Slovenskej sporiteľne Bikoss 2025, od začiatku jeho návštevy bolo jasné, že sa nevyhne hokejovým novinárom a otázkam.
Na každú z nich odpovedal s pokojom a úsmevom, či už sa týkala NHL alebo spomienok na staré časy. Vždy mal pripravený nejaký útržok z pamäti.
Aj keď slovenských hráčov v jeho hokejovom príbehu nebolo mnoho, každého si pamätal a ochotne sa snažil o nich rozprávať.
„Viem, že som prišiel do hokejovej krajiny. Všade, kde som prišiel, sa ľudia rozprávali o hokeji a to je krásne. Pripomína mi to Kanadu, kde ak niekto nehrá hokej, tak ho aspoň sleduje. Také isté je to aj na Slovensku," hovoril „The Great One", ako znie prezývka ikonického hokejistu.
Okrem novinárov a biznismenov ho na konferencii v Bratislave čakali desiatky fanúšikov, zberatelia podpisov a hokejoví nadšenci.
Aj takmer tridsať rokov po kariére z neho vyžaruje pokojná charizma a prirodzená autorita človeka, ktorý zostal ambasádorom hokeja.
1. Meno Gretzky sa so slovenským hokejom nespája často. Proti samostatnej reprezentácii nastúpil iba raz - na Svetovom pohári v roku 1996, keď už bol na sklonku svojej bohatej kariéry. Kanada vtedy zvíťazila 3:2. „Vyhrali sme 3:2? Nevedel som, že to bolo také tesné," spomína po rokoch s úsmevom.
2. S Gretzkym si počas jeho dlhého pôsobenia v NHL zahral iba jeden Slovák - Igor Liba v sezóne 1988/89 v Los Angeles.
„Prakticky sme však spolu v jednom útoku odohrali iba jeden zápas. Boli sme totiž podobné technické typy, ktoré hru tvorili, a tak nás tréner rozdelil. Ale v hoteli sme tvorili dvojičku.
Bývať s ním však obnášalo aj špeciálne povinnosti. Musel som napríklad dvíhať telefóny a zatajovať ho. Bol som akýsi asistent pre všetko. Jeho denný program bol do minúty rozplánovaný a neustále ho strážili. Po zápasoch vždy odchádzal zadným vchodom, nikdy nie ako ostatní hráči," hovoril bývalý reprezentant v jednom z rozhovorov.
Gretzky vo štvrtok jeho slová potvrdil. „Áno, asi mesiac sme boli spolubývajúci."
4. Oveľa viac hokejistov spod Tatier proti Gretzkému nastupovalo. V 80-tych rokoch to boli predovšetkým bratia Štastní, pôsobiaci v dnes už neexistujúcom klube Quebec Nordiques.
Gretzky si na ich éru dobre spomína. Ich príbeh o príchode do zámoria označil za neuveriteľný.
„Prešli si oveľa ťažšími vecami, než ja, keďže som žil v Kanade a stal som sa tam profesionálom. Všetci traja hrali za jeden klub, čo je úžasné. Hrali mimoriadne dobre a vždy boli hrdí Slováci. To je to, čo si pamätám."
5. Pri spomienke na Štastných ešte dodal: „Peter vyhral Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika v NHL a ja nie. To ma vždy rozčuľovalo. Samozrejme, žartujem."
6. Otázky padali aj na hráčov nedávnej histórie či súčasnosti. Najviac mu utkvel v pamäti Zdeno Chára.
„Hral som proti nemu v čase, keď začínal v New Yorku Islanders. Pamätám si, ako som ho sledoval počas rozcvičky na druhej strane ihriska. Hovoril som si, že hrať proti tomuto chlapíkovi nebude jednoduché. Bol to jeden z najlepších obrancov.
Bolo náročné ho obísť, skórovať proti nemu. Navyše, vždy bol dobrý aj v ofenzíve. Zaslúži si byť v Sieni slávy a tiež, aby v Bostone vyvesili jeho dres. Za všetkých, ktorí sme si tým prešli, môžem povedať, aby si to užil. Je to vec, ktorú zažijete v živote len raz a je to naozaj niečo špeciálne."
7. Gretzky si spomenul aj na Miroslava Šatana, o ktorom povedal, že „to bol skvelý hráč", ale aj na Ladislava Nagya, ktorého viedol ako tréner vo Phoenixe a bol obľúbeným hráčom jeho syna.
8. Pri otázke, ktorého Slováka by si vzal do tímu, odpovedal jasne. „Cháru. Je to skvelý líder, dobrý kapitán. Čo viac môžete chcieť? Samozrejme, vy ho poznáte lepšie ako ja, ale vždy bol jeden z najobľúbenejších hráčov v tíme, pretože tvrdo na sebe pracoval a nebol sebecký."
9. Gretzky okrem úlohy akéhosi veľvyslanca hokeja pôsobí často aj v televízii ako hokejový expert. Aktuálne najpopulárnejšieho slovenského hokejistu Juraja Slafkovského však príliš zrejme nepozná, no aj tak sa pokúsil o ňom niečo povedať.
„Hokejisti sú dnes lepší športovci a neexistujú pre nich žiadne limity. Majú skvelých trénerov, prípravu. Všetko to hrá v ich prospech. Potom je to už len na každom z nich, ako tvrdo na sebe pracujú a čo do toho dávajú. To najviac, čo môžem dnes zdieľať s mladými hráčmi je, aby na sebe tvrdo pracovali, užívali si to, lebo je to najúžasnejšia hra na svete a budú ju milovať."
10. Jeho krátkym pobytom na Slovensku ho sprevádzal bývalý reprezentant Marián Gáborík, ktorý bol aj moderátorom na pódiu pri jeho vystúpení na konferencii Bikoss 2025. S Gretzkym sa stretol už večer predtým, spolu trávili čas v známej reštaurácii.
„Pre mňa je to úžasný zážitok. Wayne má množstvo spomienok a príhod. Stále žije s hokejom a užíva si to. Je to normálny chlapík, s ktorým sme sa veľmi dobre porozprávali," hovoril Gáborík.
Oboch spája, že počas kariéry hrali za Los Angeles Kings aj New York Rangers, no v NHL sa ako protivníci nikdy nestretli. Gretzky odohral posledný zápas v 1999, Gáborík vstúpil do profiligy o rok neskôr.
11. Aj podľa Gáboríka sú čísla, ktoré dosiahol Gretzky v NHL, neuveriteľné. V profilige odohral celkovo 1487 stretnutí základnej časti, v ktorých nazbieral 2857 bodov (894+1963). V play-off pridal ďalších 208 duelov s bilanciou 122 gólov a 260 prihrávok. Hranicu dvesto bodov v jednej sezóne prekonal iba on, a to hneď štyrikrát.
Štyrikrát vyhral Stanleyho pohár s Edmontonom. Je deväťnásobný držiteľ Hartovej trofeje pre najlepšieho hráča NHL, desaťkrát sa stal najproduktívnejším hráčom súťaže.
12. Čo považuje za svoj najväčší úspech? „Ako hráč, ktorý pôsobil v NHL, musím spomenúť, že je to prvý Stanleyho pohár. To bol najlepší pocit na svete. Nemyslím si, že existuje niečo podobné. Ďalej si pamätáte všetko, čo ste zažili, trénerov, ktorí vás vychovali, spoluhráčov, s ktorými ste hrali. Takisto si pamätáte štatistiky a to, že na vaše zápasy chodievala rodina."
13. V NHL je doteraz držiteľom množstva rekordov. Jeden z „najväčších", za najviac gólov v histórii, mu v apríli tohto roka zobral Alexander Ovečkin.
„Všetci sa ma pýtali na Ovečkina a čo si o tom myslím. Bolo to skvelé pre hokej. Bol som veľmi hrdý na to, čo som dosiahol. Dal som do každého zápasu všetko, hoci nie vždy som predviedol to najlepšie. Vedel som však, že som sa vždy o to snažil. Alex je hrdý na to, že hrá vo Washingtone a NHL. Takisto to veľa znamenalo aj pre mladých hráčov v Rusku. Som šťastný, že prekonal môj rekord."
14. Gretzky si myslí, že v budúcnosti príde niekto, kto prekoná aj jeho rekord v počte kanadských bodov, pretože hokej je dnes ofenzívny a praje strelcom.
15. Za najlepšieho hráča súčasnej NHL označil Connora McDavida. Uviedol, že hráči ako Draisaitl, Matthews či MacKinnon sú skvelí, ale McDavid je ešte o úroveň vyššie.
16. Zároveň verí, že raz kapitán Edmontonu učite vyhrá aj Stanleyho pohár, hoci už dvakrát po sebe prehral vo finále. „Je príliš dobrý na to, aby ho nikdy nevyhral. Nemyslím si, že tu budeme raz sedieť a vravieť si, aká bola škoda, že Connor nevyhral Stanley Cup."
17. Ak by si mal vybrať jednu vec z dnešnej NHL, ktorá mu chýbala počas jeho pôsobenia v lige, bolo by to predĺženie troch proti trom a zrušený ofsajd na červenej čiare.
18. Ako hráč nikdy nevyhral MS v hokeji, ale taktiež ani olympiádu. Na ZOH sa predstavil iba raz, v roku 1998 v Nagane, kde sa zo zlata radovalo Česko. „Tešil som sa z úspechu Dominika Hašeka a Jaromíra Jágra. Dúfam, že v Česku pomohol tento úspech spropagovať hokej."
19. Úspech si vynahradil o štyri roky neskôr, ale už iba ako generálny manažér výberu Kanady.
„Preto mám teraz šedivé vlasy, pretože som už bol generálny manažér (smiech). Mal som to šťastie, že som mal v tíme Maria Lemieuxa, Joa Sakica či Steva Yzermana. Boli sme skvelý tím.
To, že sme tam vtedy získali zlato, je vec, na ktorú som najviac hrdý, že som bol jej súčasťou. Bol som veľmi nadšený, pretože Kanada predtým zvíťazila na olympiáde ešte v roku 1952."
20. Hrať na olympiáde je podľa kanadského velikána skutočne úžasné a je rád, že najlepší hráči na svete sa predstavia aj o štyri mesiace v Miláne.
„Turnaj štyroch krajín bol lepší, než si všetci mysleli, a olympiáda je ešte niečo viac. Hráči ako McDavid či Matthews sa veľmi tešia, že si zahrajú na olympijskom ľade a bude to pre nich niečo výnimočné. Veľmi sa teším na hokej, ktorý predvedú celému svetu najlepší hráči na najväčšom podujatí planéty."
21. Na záver Gretzky priznal, že hokej mu veľmi chýba. „Bol to celý môj život. Želal by som si, aby som to mohol vrátiť späť a hrať už zajtra. Ale bohužiaľ, všetci starneme. V tomto sme rovnakí."
22. Pri otázke, čo je najdôležitejšia vec v živote, odpovedal, že jednoznačne rodina.