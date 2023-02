Gerlach mohol poslať zápas do predĺženia, Slovan si však tesný triumf postrážil

Tipos extraliga - 29. kolo

Na čele tabuľky má úradujúci majster štvorbodový náskok pred Zvolenom, Prešov je posledný so sedembodovým mankom na Liptovský Mikuláš.

Proti Slovanu prehrával 0:2, no napokon mohol poslať duel do predĺženia, ak by Max Gerlach premenil v 53. minúte trestné strieľanie.

VIDEO: Útočník Slovana Milan Kytnár reaguje triumfe nad Prešovom