Po dvoch tretinách viedli 3:1, prehrali 3:7. Bola to hanba, kajal sa líder Popradu

Slová trénera si vzali k srdcu

"Trestali sme všetky chyby a postavilo nás to na koňa. Konečne sme zvládli aj takýto zápas. V druhej tretine sme nehrali zle, no mali sme potom vylúčenia. Našťastie oni nevyužili presilovú hru 5 na 3, čo nás postavilo na nohy a začalo nám to padať," uviedol kapitán hostí Ivan Ďatelinka, ktorý svojím štvrtým gólom v sezóne vyrovnal na 3:3.